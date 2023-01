Michela Persico | che gambe meravigliose! Aderenze da Serie A | e la gonna corta fin lì… Per quello che si può vedere – FOTO

(Di lunedì 9 gennaio 2023)infiamma il popolo di Instagram con uno scatto al cardiopalma tra gli addobbi natalizi.da strapazzo: che meraviglia! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La giornalista,ha alimentato l’attenzione sui social network e ricevuto migliaia di attestati di stima in seguito all’ultimo post caricato sulla pagina ufficiale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

Commenta per primo La prima volta non si scorda mai .debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata ...Commenta per primo La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani,sta girando il film 'In_finiti' e si scatena nel backstage. Guarda il video postato su Instagram. Michela Persico debutta come attrice in un film: Lady Rugani è ... La giornalista, Michela Persico ha alimentato l’attenzione sui social network e ricevuto migliaia di attestati di stima in seguito all’ultimo post caricato sulla pagina ufficiale di Instagram. E’ prop ...RECANATI - Recanati riapre le porte al grande schermo. A breve, infatti, inizieranno sul suolo leopardiano le riprese del film “In...finiti”, diretto da Cristian De Mattheis.