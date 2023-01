Mi ha chiusa a chiave in bagno E | il regista-orco | la denuncia di Fioretta Mari

(Di lunedì 9 gennaio 2023) "Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi": l'attricerivela di essere stata molestata "oltre trenta volte". Intervistata da Repubblica, ha raccontato un episodio particolarmente traumatico: "Ho avuto paura quando un notocon cui lavoravo, che oggi non c'è più, mi ha seguita ine ha chiuso la porta amentre in casa c'era un evento di famiglia. Non avevo via d'uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c'erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L'indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero". ...

Liberoquotidiano.it

Era un match dalladi lettura complessa in quanto la squadra di coach Cagnardi veniva dalla ... Basterebbe questo dato per definirela partita ma lo sforzo fisico viene pagato nel secondo ...L'uomo la avrebbein bagno durante un evento di famiglia. 'Mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta amentre in casa c'era un evento di famiglia' racconta Mari 'Non avevo via d'... Fioretta Mari denuncia il regista-orco: "Mi ha chiusa a chiave in bagno. E..." La Solfatara, vulcano di Pozzuoli, era stata chiusa nel 2017, dopo la morte di una famiglia di turisti – padre, madre e figlio – ...Napoli sarà la prima tappa di “Keys of Unity”, progetto dello scultore Milot: una enorme chiave per simboleggiare connessione e dialogo ...