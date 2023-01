“Mi dispiace | ve lo dico” GF Vip | Wilma Goich non si trattiene più e scoppia il putiferio Viene giù tutto VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In queste ultime oreè stata un fiume in piena e la sua vittima al GF Vip 7, ancora una volta è stata Dana Saber.nasce da una sua affermazione riguardo Daniele Dal Moro: “Io so che è amore, io lo so“. Poi le cose si fanno interessanti quando qualche vippona si avvicina un po’ al suo Danielino, è a quel punto che lada il peggio di sé. Ultimamente se l’è ripresa anche con la Saber in più di qualche occasione e nelle scorse ore torna sui suoi passi a rimarcare il suo pensiero: “Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF”. Poi ha detto: “Lei mi ha affrontato dicendo ‘tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!’. Ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto ‘ogni volta che ...

Centotrentuno.com

Mi, avrò altri impegni. Non mi credo certo così in auge dal poter decidere, io, sulla ...deciderne il destino Giustissimo chi vuole concludere subito il proprio tragitto terreno e lo...Miche Pellegrino non sia sul podio, lo devo ringraziare perché oggi, come sempre, ci ha ... Ai giovaniche, se sono arrivato a questo punto io, possono farcela anche loro: quest'estate ... Ilvamaddalena, Gardini: “Giornata storta, ora testa alla Casertana” "Noi guardiamo a noi stessi. Questo non era il pareggio che volevamo. Dovremo fare meglio nelle prossime gare".Manuel Gabrielli è stato trovato senza vita nel garage di casa dalla sua compagna. Assisteva come parte civile, Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage di Erba ...