Meteo | netto peggioramento nelle prossime ore | tornano piogge | neve e vento

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unè destinato a colpire ilitalianoore. Infatti sulla penisola torneranno. La situazionerologica italiana è destinata a peggiorareore. La stabilità atmosferica del paese verrà compromessa dall’arrivo di un nuovo vortice freddo in grado di scacciare via l’anticiclone: cosa sta succedendo. In L'articolo proviene da Inews24.it.

METEO.IT

Immagine di repertorio fonte ANSA. Maltempo torna protagonista sull'Italia Dopo 3 settimane di prolungata stabilità prevalente o generale sulla nostra Penisola, le condizionirisultano inpeggioramento sullo stivale, con piogge in ingresso e nevicate sul settore alpino . Un piccolo ritorno dell'Inverno, dopo essere partito con il freno a mano tirato. Le ...... in avvio di settimana sulla Sicilia è atteso uncambiamento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Sono le previsionidi 3bmeteo.it Lunedì rapido ... Meteo, da domenica 8 si cambia: via l'anticiclone, tornano pioggia, neve e vento forte Meteo - Piccolo squillo dell'Inverno con piogge, possibili temporali e nevicate a quote medio-basse in arrivo: ecco tutti i dettagli ...La provincia meno colpita dal peggioramento sarà quella di Catania, dove l'instabilità risulterà veramente circoscritta e fugace ...