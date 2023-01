Mercato | ufficiale | Gareth Bale annuncia il ritiro a 33 anni I motivi

Calcio in Pillole

...al Marsiglia E'il trasferimento di Ruslan Malinovskyi al Marsiglia. L'Ajax ha ... Sono solo gli ultimi due colpi di unestero che è partito con grande slancio. Ecco i ......è cresciuta fino a diventare unglobale del valore stimato di 26 miliardi di dollari USA. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione... Mercato Spezia, ufficiale: preso Salvatore Esposito dalla Spal Sabato, un giornalista di TSN aveva riferito che Fred VanVleet era riuscito nell’intento di rifiutare una estensione contrattuale di 4 anni per 114 milioni di dollari complessivi da parte dei Toronto ...I nuovi dirigenti apportano competenze su prodotti, go-to-market, esperienza utente e sviluppo dei talenti per far crescere le attività, aumentare il valore per le parti interessate e consolidare il m ...