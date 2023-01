Mente sapendo di mentire | Crosetto | guerra totale col Cremlino

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Guidoha risposto per filo e per segno all'Ambasciata russa in Italia, che ci accusato di fornire mine antiuomo a Kiev. Il ministro della Difesa è ha spiegato perché i russi “mentonodi”. “L'ultimo tweet dell'Ambasciata russa - sottolinea- contiene, in particolare, informazioni volutafuorvianti, non veritiere e grevedenigratorie. Un'allusiva e tendenziosa propaganda contro il nostro Paese che ha sempre rispettato le norme del diritto internazionale”. “Sorprende l'utilizzo di fake news e foto non contestualizzate - prosegue il ministro - per indurre il lettore a trarre conclusioni completafalse. Le mine riprodotte nel tweet (1 antiuomo e 2 anticarro) ricordano mine di fabbricazione italiana ...

