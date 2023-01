Meno protocollo e più confidenza | Meloni vede von der Leyen Apertura su Pnrr | nodo migranti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La prima volta in trasferta a Bruxelles, per sua stessa ammissione, Giorgiaaveva voluto soprattutto dimostrare che in Italia al governo "non sono arrivati i marziani". Il secondo faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der- questa volta 'in casa' - ha un sapore diverso. La presenza a Roma della leader europea per partecipare alla presentazione del libro che raccoglie i discorsi di David Sassoli, si trasforma in un'occasione per cominciare a impostare un rapporto più diretto. Sin dai saluti, sotto i portici del cortile di palazzo Chigi per ripararsi dalla pioggia battente, c'èe piùdi tre mesi fa. In poco più di un ora di colloquio, alla presenza del ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, i dossier toccati sono stati molti ...