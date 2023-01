Meloni e Von der Leyen discutono di migranti La premier | ' Riaffermato impegno su Pnrr'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il faccia a faccia a Palazzo Chigi durato un'ora e mezzo: al centro la ripresa economica e un 'patto per le migrazioni'. Prima l'omaggio della presidente della Commissione Ue a David Sassoli e l'...

RaiNews

La nota di Palazzo Chigi, Incontroder Leyen: 'Ottima occasione per uno scambio prima del Consiglio Europeo del 9/2' Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato oggi a ...Il faccia a faccia a Palazzo Chigi durato un'ora e mezzo: al centro la ripresa economica e un 'patto per le migrazioni'. Prima l'omaggio della presidente della Commissione Ue a David Sassoli e l'... Meloni incontra von der Leyen: "Riaffermato l'impegno italiano sul Pnrr" - Ursula von der Leyen: "Un piacere incontrare Giorgia Meloni" - Ursula von der Leyen: "Un piacere incontrare Giorgia Meloni" Di questo hanno parlato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che ha precisato via tweet che “abbiamo anche ...Von Der Leyen incontra Meloni: "Continuare a sostenere l'Ucraina, garantire energia sicura e conveniente, rafforzare la competitività dell'industria Ue, fare progressi sul Patto sulle migrazioni".