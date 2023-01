Meloni a Von der Leyen | Italia sempre impegnata sul Pnrr

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Il governo incassa la disponibilità dell'Europa ad un confronto sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e di resilienza. Il premier Giorgiae la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, hanno discusso in un incontro a palazzo Chigi durato circa un'ora dei fondi dele della possibilità di applicare - senza stravolgimenti - alcune modifiche, anche alla luce dell'aumento del costo delle materie prime, magari con una sforbiciata dei progetti. Da Bruxelles sarebbe arrivata riguardo al, un'apertura sulla possibilità di comprendere l'utilizzo dei fondi di coesione e del Repower Eu, con l'eventuale conseguenza di avere più tempo per mettere a terra alcuni progetti in cantiere, soprattutto quelli legati all'energia verde. Non si sarebbe discusso del tema della governance. I temi del ...

Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta, sul vertice avvenuto a Roma fra la Presidente del Consiglio Giorgiae la la Presidente della Commissione Europea UrsulaDe Leyen", ...Ieri, nell'incontro con Ursulader Leyen, Giorgiaha in qualche modo rassicurato sulla linea europeista del Governo, ribadendo l'impegno al rispetto dei tempi del Pnrr. Competitività e ... Meloni in pressing su Von der Leyen ma il Pnrr preoccupa più dei migranti La premier ha dichiarato che il via libera italiano sarà condizionato alla realizzazione del fondo, che dovrá avvenire contestualmente ...Poi anche la condivisione di una condanna per le violenze in Brasile e la conferma del comune impegno a sostegno dell'Ucraina , sono alcuni dei temi, spiega La Stampa, approfonditi nel corso del verti ...