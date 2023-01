Medico pestato a sangue al Sant’Andrea | aveva comunicato la morte di un familiare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma – Nuovo episodio di violenza in corsia, questa volta a danno di undell’ospedaledi Roma, che è stato aggredito con schiaffi e colpito da una borsa, mentre tutto il personale infermieristico e ausiliario presente veniva pesantemente insultato. Il, che ha già denunciato gli autori dell’aggressione ed ha ricevuto l’immediata assistenza del, è stato picchiato per averagli aggressori la notizia delladi un parente. Il personale del Pronto Soccorso ha provveduto immediatamente all’assistenza. Sul caso è intervenuto Alessio D’Amato, candidato alla Presidenza della Regione Lazio ed assessore alla Sanità uscente: “ Esprimo la ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario in servizio presso l’ospedale ...