Media brasiliani | «Bolsonaro ricoverato in ospedale negli Usa»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’ex presidente brasiliano Jairè statoall’AdventHealth Celebration, in Florida, dove si trova dallo scorso 30 dicembre, dopo aver accusato «forti dolori addominali». Lo scrive il principale quotidiano del Paese, O Globo, e ne dà conferma un altronazionale, Metropoles, affermando di avere avuto conferma da fonti vicine all’ex presidente. Da quando è stato accoltellato, nel 2018,è già statodiverse altre volte, sempre per lo stesso problema. L’ultimo suo ricovero, riporta ancora il giornale brasiliano, risale a novembre, quando è stato curato all’delle Forze Armate di Brasilia. Il nuovo ricovero diarriva all’indomani dell’assalto ai palazzi del potere di Brasilia da parte ...

