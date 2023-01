“Me l’ha detto in un vocale” Gianluca Vialli | la commossa rivelazione di Marino Bartoletti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A tre giorni dalla sua scomparsa il mondo del calcio è sotto choc: troppo vivo ancora il ricordo di, 58 anni, ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Nazionale. L’avversario più subdolo lo ha sconfitto un tumore al pancreas ha avuto la meglio. Lo ha scoperto 5 anni fa e da allora è iniziata una battaglia cheha combattuto con l’aiuto di tanti amici e compagni: è stato il simbolo (come Mihajlovic) di tutti coloro che affrontano una terribile malattia. Sui campi di calcio della serie A è stato ricordato con un minuto di raccoglimento: a San Siro prima di Milan – Roma c’era un silenzio che faceva rumore. La moglie di, Cathryn White Cooper, mamma delle loro due figlie Oliva (18 anni) e Sofia (16), ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani che in questi giorni stanno facendo ...