Mbappé | la presunta fiamma Rose Bertram sbotta su Instagram | ' Basta dire bugie sul mio conto'

(Di lunedì 9 gennaio 2023)sarebbe lanuovadel giocatore del PSG e della Nazionale francese , Kylian. I due sarebbero stati avvistati negli stessi locali di New York in atteggiamenti ...

Zazoom Blog

Rose Bertram sarebbe lanuova fiamma del giocatore del PSG e della Nazionale francese , Kylian. I due sarebbero stati avvistati negli stessi locali di New York in atteggiamenti confidenziali e proprio per ...Commenta per primo Rose Bertram , la modella che secondo gli ultimi pettegolezzi sarebbe l'ultima conquista dell'attaccante francese del Psg Kylian, ha voluto pubblicare alcune parole molto dure sul proprio profilo Instagram : 'Non ho l'abitudine di rispondere a pettegolezzi o a gossip, ma c'è ovviamente una linea da non oltrepassare. ... Mbappé | che numeri ai Mondiali VIDEO