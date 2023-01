Mazzette in Ue | gli investigatori belgi stanno analizzando pc e cellulari di Panzeri Moglie e figlia chiedono lo sblocco dei conti correnti

Il Fatto Quotidiano

Della faccenda dellea Bruxelles non si parla, salvo che in qualche segreta stanza. Ma ci sono altre cose ... Peramanti del 'bel mondo antico', come piò meno tutti siamo, è un po' ...imbarazzi per il Qatargate La conclusione del 2022 per i dem è stata poi da dimenticare. Come ... Un durissimo colpo per Enrico Letta, che sulla vicenda delle presunteall'Europarlamento ... Mazzette in Ue, gli investigatori belgi stanno analizzando pc e cellulari di Panzeri Della faccenda delle mazzette a Bruxelles non si parla, salvo che in qualche segreta stanza. Ma ci sono altre cose interessanti da notare. Sono tornato in Marocco dopo dieci anni e l’ho trovato poco o ...Si terranno domani mattina i funerali di Gino Mazzette, il pensionato di 74 anni rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto nel giardino di casa, nella mattinata di sabato. Le esequie si svolger ...