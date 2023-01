Mazda - La MX-30 riporta il Wankel sul mercato

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I tecnicihanno mantenuto la promessa, trovando una soluzione perre sulil motore rotativo. Al Salone di Bruxelles, infatti, il 13 gennaio debutterà in anteprima mondiale una seconda variante della MX-30 della quale per il momento è stato mostrato solo il nuovo logo: l'inconfondibile rotore delcon una "e" all'interno, che sancisce il suo nuovo ruolo nell'era dell'elettrificazione. Per il momento la Casa l'ha descritto come un sistema plug-in hybrid, ma tecnicamente dovrebbe trattarsi di un range extender visto che sarà solo il motore elettrico a muovere l'auto. Ilora ricarica le batterie. A oltre dieci anni dall'uscita di scena della RX-8, ultimaspinta da un motore, questa tecnologia è stata infatti rielaborata come ...

