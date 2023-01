Mazda | il motore rotativo rinasce per l’era elettrica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, fedele al proprio approccio multi-solution per affrontare le sfide globali nell’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, presenterà una nuova opzione di propulsione per la sua MX-30 al Motor Show di Bruxelles 2023. Disponibile sul mercato europeo dalla primavera di quest’anno, l’esclusivo powertrain ibrido plug-in del crossover compattosarà caratterizzato da un generatore elettrico azionato da undi nuova concezione. Foto: ufficio stampaItalia (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

