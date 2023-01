‘Maurizio racconta…’ | le similitudini tra Alex Vinatzer e Jannik Sinner

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I MONDIALI GIOVANILI DI VELA IN ITALIA UNA OCCASIONE DA NON PERDERE La storica (prima) assegnazione dei 53esimi Mondiali Giovanili di vela del 2024 all’Italia è un risultato straordinario che forse non ha avuto il giusto risalto sui media nazionali. Questa manifestazione rappresenta – dopo l’Olimpiade – l’evento più importante di questa disciplina a livello planetario, proprio per il fatto che accomuna quasi tutte le imbarcazioni che sono propedeutiche in questa categoria d’età per i Giochi Olimpici: 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL. Il Lago di Garda sarà il palcoscenico dal 13 al 20 luglio 2024, con circa 900 presenze tra atleti e tecnici, per un evento che diventerà uno spot formidabile per tutto il movimento velico del Bel Paese. Diciamolo senza mezze parole: da diversi mesi il vento è cambiato in questo sport e i due titoli mondiali seniores del 2022 ...