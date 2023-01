Marvel | Don Cheadle ricorda | Mi diedero 2 ore per decidere se entrare nel MCU

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'attore, oggi interprete di War Machine per iStudios, hato il poco tempo a disposizione perse firmare o meno il contratto multi-film. Nel corso di una recente intervista a GQ, Donhato il momento in cui iStudios gli proposero dia far parte del MCU nel ruolo di James Rhodes in sostituzione di Terrence Howard. "Ero alla festa di compleanno di mio figlio. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Ecco cosa sta succedendo e ti stiamo facendo un'offerta. Se non dici di sì, passeremo alla persona successiva. La cosa accadrà molto velocemente", hato. "'Perché non ti prendi un'ora e decidi se vuoi farlo'". Dontra l'altroche ...

Gamereactor Italia

Ariana Grande ha realizzato gran parte della soundtrack assieme a Bryan Tyler, autore delle musiche di Fast and Furious e alcuni film. La popstar ha inoltre inciso il brano't Call Me Angel ...Tra le pellicole più cercate nel 2022 su Google diversi titoli, come Doctor Strange e Thor love and thunder ; ma anche il chiacchieratissimo e originale't look up. Doctor Strange Thor ... La Marvel diede a Don Cheadle solo due ore per decidere se ... L'attore, oggi interprete di War Machine per i Marvel Studios, ha ricordato il poco tempo a disposizione per decidere se firmare o meno il contratto multi-film.Quando pensiamo a James Rhodes / War Machine in questi giorni, pensiamo al ritratto di Don Cheadle del personaggio - anche se l'attore non è stato il primo a farlo, dato che Terrence Howard ha interpr ...