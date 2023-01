Martino Di Tosto | ecco chi è l' ultras fascista della Roma fermato per gli scontri sull' A1

LA NAZIONE

Di, questo il suo nome, era già stato coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman del Verona. Incidenti anche a Genova dove quattro ultrà del Napoli hanno forzato un posto di ...Disubito a processo . Per l'ultrà della Roma arrestato a seguito degli scontri tra tifosi giallorossi e napoletani lungo l'autostrada A1 scatta l'udienza per direttissima. I tafferugli ... Martino di Tosto, chi è l'ultras della Roma arrestato per gli scontri in autostrada A1 È il giorno dopo gli scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada A1 a Badia al Pino. Una vera e propria guerriglia che ha spaccato l'Italia in… Leggi ...Martino Di Tosto subito a processo. Per l’ultrà della Roma arrestato a seguito degli scontri tra tifosi giallorossi e napoletani lungo l’autostrada A1 scatta l’udienza per direttissima. I tafferugli ...