LA NAZIONE

Il romanista 43enne è stato arrestato per rissa aggravata. Prevista per martedì 10 gennaio l'udienza per ...Sono i poliziotti della Digos di Roma e Arezzo ad aver arrestato per rissa aggravata il tifoso della Roma che si è reso partecipe degli scontri sull'Autostrada del Sole. L'arrestato èDi, 43enne, ultrà della Roma già coinvolto nel 2013 in una sassaiola al pullman dell'Hellas Verona. Video su questo argomento Il video degli scontri tra napoletani e romanisti, ecco cosa ... Martino di Tosto, chi è l'ultras della Roma arrestato per gli scontri in autostrada A1 Quello di Martino Di Tosto è un nome già noto alle forze dell’ordine: coinvolto in scontri negli anni passati, nel 2013 fu accusato di aver ...Il romanista 43enne è stato arrestato per rissa aggravata. Prevista per martedì 10 gennaio l'udienza per direttissima ...