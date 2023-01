(Di lunedì 9 gennaio 2023), Co - fondatrice di Mirta Tendenze arredo Casa: quest'anno il must have è Viva Magenta, il colore Pantone del 2023 Allenamento Christmas workout: il fitness dopo le abbuffate Calde e ...

TGCOM

, Co - fondatrice di Mirta Tendenze arredo Casa: quest'anno il must have è Viva Magenta, il colore Pantone del 2023 Allenamento Christmas workout: il fitness dopo le abbuffate Calde e ...' SAN BENEDETTO DEL TRONTO Luca Viozzi IPSSEOA "F. Buscemi" SAN BENEDETTO DEL TRONTO ... Leopardi' SAN BENEDETTO DEL TRONTOUlissi IPSSCSS ' N. Ciccarelli ' CUPRA MARITTIMA Marta ... Martina Capriotti: "Il Made in Italy è un vero e proprio brand"