Martedì forte vento a Palermo | calo termico con neve sopra i 1200 metri sui monti della Sicilia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Continua a muoversi verso Sud-Est la depressione di origine atlantica responsabile delle forti raffiche die del mare molto agitato. Si prevede inoltre, un sensibile, con nevicate oltre isui. Il dipartimentoProtezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per condi-meteo avverse, valido fino alla mezzanotte di10. Le previsioni meteo per10 gennaio insi prevede molta instabilità atmosferica sull’Isola. Sin dalla notte, forti raffiche disoffieranno dai quadranti nord-occidentali in tutto il territorio. Nel corso del giorno al ...

SI PREDEVE ALTRESI VENTOCON RAFFICHE FINO BURRASCA, DA NORD - OVEST: - DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI' 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 - 24 ORE SULLA SICILIA ; - DALLE PRIME ORE DI ......10, e per le successive 24 - 30 ore, si prevede sul Lazio il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali; la ventilazione riguarderà in special modo i settori ... Meteo: martedì 10 gennaio neve, forte vento e calo termico al Sud!