Marta Fascina | l’insulto agli interisti della deputata e compagna di Berlusconi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ha fatto il giro dei social l’esultanza di Adriano Galliani dopo il pareggio del Monza contro l’Inter nell’anticipo di Serie A di sabato sera, terminato sul punteggio di 2 a 2. Molto più scomposta e inelegante è stata invece la reazione di, ladi Silvio, che del Monza è presidente. Tra le sue storie Instagram è apparso un “Interista vaffanc***”, decisamente inappropriato per unain forza alla maggioranza che governa il Paese.ha pensato bene di aggiungere anche tre punti esclamativi e quattro emoji del braccio muscoloso. Poi evidentemente si è resa conto del messaggio volgare: infatti la storia è stata rimossa. Ma è rimasta in rete abbastanza perché cominciassero a circolare gli screenshot. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

la Repubblica

"Interista vaff***": raptus di, gelo per il Cav - Guarda, onorevole e soprattutto lady Berlusconi, su Instagram ha esultato a suo modo all'insperato pareggio del Monza contro l'Inter. Insperato pareggio regalato dall'autogol all'ultimo ... Marta Fascina, la parolaccia su Instagram dopo il pareggio del Monza: "Interista vaff..." La comica romana racconta il suo dolore nel salotto di verissimo. Lo paragona alla perdita della mamma di Silvia Toffanin. Ed entrambe non riescono a trattenere le lacrime ...E' normale Non è normale Forse non è normale proprio farsi la domanda. Letta in un titolo di un importante quotidiano italiano: Lgbtqia+, le comunità appunto Lgbtqia+. Fanno otto di numero e tendono ...