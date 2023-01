Marsiglia annuncia l' ingaggio di Malinovskyi dall' Atalanta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'Olympiquehato via twitter l'del centrocampista ucraino Ruslan, che lascia così l'. Il giocatore arriva in Francia in prestito con opzione di riscatto,...

L'Olympique Marsiglia ha annunciato via twitter l'ingaggio del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, che lascia così l'Atalanta. Il giocatore arriva in Francia in prestito con opzione di riscatto, sottolinea ... domani Malinovskyi svolgerà le visite mediche con il Marsiglia, prima della firma sul contratto ... ROMA, 09 GEN - L'Olympique Marsiglia ha annunciato via twitter l'ingaggio del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, che lascia così l'Atalanta. Il giocatore arriva in Francia in prestito con opzione ... Adesso è ufficiale: Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'ucraino lascia dunque l'Atalanta dopo 3 anni e mezzo ...