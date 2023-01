Marino Bartoletti | chi è | età | carriera | chi è la moglie | libro | nuova compagna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, per ricordare il grande Gianluca Vialli scomparso sabato all’età di 58 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas, e il grande Domenico Modugno, ci sarà il giornalista. Che darà il suo contributo su due grandi uomini, che hanno fatto la storia. Da una parte del calcio, dall’altra della musica. Dagli studi al successo di(Forlì, 30 gennaio 1949) è un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Laureato in giurisprudenza, ha iniziato l’attività professionale nel 1968 al Resto del Carlino, poi è passato al Guerin ...