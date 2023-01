Marica Pellegrinelli delusa dal 2022 | è in vacanza ma spiega tutto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 gennaio 2023), l’ex moglie di Eros Ramazzotti, è inin un meraviglioso angolo di paradiso con il suo compagno, William Djoko, è la loro primainsieme di questo 2023. La splendida modella si ferma un attimo, ha tempo per riflettere e pensa al suo rientro, al ritorno a casa. Di bilanci positivi ne ha letti e ascoltati tanti in questi giorni di auguri e buoni propositi ma lei esce fuori dal coro.racconta la sua delusione, ilnon le è piaciuto, non le lascia un bel ricordo ei suoi motivi, perché spera che qualcosa cambi.incon William Djoko “Domenica 8 gennaio, penso alla frenesia del rientro alla vita europea, ...