Mare Fuori 3 | Nicolas Maupas ‘O Chiattillo in sala doppiaggio FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Cresce l’attesa per3 che tornerà in onda su Rai 2 dal prossimo 15 febbraio. A lanciare una piccola anticipazione su uno dei personaggi più amati della serie,che interpreta il ruolo di Filippo Ferrari noto come ‘O, è il regista Ivan Silvestrini. Ha pubblicato infatti unadirettamente dalladi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) A commento dell’immagine l’artista fa salire ancor di più l’attesa del pubblico con un semplice ma incisivo: “Molto presto su3”. I fan si sono accesi per l’immagine e hanno subito iniziato a tempestare di domande il regista, ...