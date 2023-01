(Di lunedì 9 gennaio 2023) Leggi Anche Trani, scambiate in culla 33 anni fa: Regione Puglia condannata a pagare un milione di euro Leggi Anche Palermo, morì per chemio sbagliata: undici anni dopo i medici dovranno risarcire l'...

Il'presentava al primo minuto ipotonia e assenza di attività respiratoria e cardiaca, ... La famiglia, originaria dell'Umbria ma stabilitasi nelleper lavoro, ha chiesto giustizia al ...Questa la cifra che dovrà pagare l'Azienda sanitaria unica (Asur) dellead una famiglia umbra per i danni riportati dal loro, rimasto invalido al 100% dopo il parto. La sentenza di ... Marche, neonato rimasto disabile "per errore medico": risarcimento milionario alla famiglia Il punto con il ginecologo Perrella su Tvrs Crollano le nascite nelle Marche. A registrare un calo sostanziale negli ultimi anni è in modo particolare la provincia di Pesaro - Urbino. Sono dimezzati i ...E’ stato consegnato ai sirolesi Alessio Campanari, tecnico di Acquambiente Marche, e Ilaria Cicconi, famosa responsabile tecnica del settore ginnastica artistica e fitness della Polisportiva Junior Si ...