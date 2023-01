Maneskin Damiano si rasa i capelli a zero le fan si ribellano

(Di lunedì 9 gennaio 2023)deiha annunciato il nuovo singolo della band cambiando look.David ha svelato il motivo del cambio look con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram sul quale ha scritto: «Non fate finta di non sapere». In questo modo il cantante ha annunciato il nuovo singolo deiintitolato GOSSIP che vedrà duettare

ilmessaggero.it

Come sta Damar Hamlin Il messaggio social dopo l'arresto cardiaco: 'Continuate a pregare per me'allo stadio, un tifoso lo attacca: 'Senza biglietto, a me mi multano'. E lui ...'A giudicare dai testi, la vita deisembrerebbe un baccanale dietro l'altro, tra erba, birra, coca e belle ragazze a portata di mano, mentre il cantanteDavid è, per dirla con le sue ... Damiano dei Maneskin compie 24 anni: la festa in stile anni Novanta (e la dedica di Giorgia Soleri) Il compleanno di Damiano dei Maneskin: festa anni ’90 con bomber e “logo” sulla testa Il cantante dei Maneskin Damiano David ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con un party in stile anni Novanta, dove ha dato una radicale svolta al look ...