Maneskin | Damiano festeggia il compleanno | party stile anni ' 90 | la posa da gangster e il simbolo di Gucci sulla nuca

ilmessaggero.it

Come sta Damar Hamlin Il messaggio social dopo l'arresto cardiaco: 'Continuate a pregare per me'allo stadio, un tifoso lo attacca: 'Senza biglietto, a me mi multano'. E lui ...'A giudicare dai testi, la vita deisembrerebbe un baccanale dietro l'altro, tra erba, birra, coca e belle ragazze a portata di mano, mentre il cantanteDavid è, per dirla con le sue ... Damiano dei Maneskin compie 24 anni: la festa in stile anni Novanta (e la dedica di Giorgia Soleri) Damiano David festeggia il suo 24esimo compleanno a Roma, con gli amici di sempre. Il cantante dei Maneskin ha organizzato una festa in stile anni '90, con dress code e senza sfarzi.Un party semplice con gli amici di sempre: musica, drink, torta e la dedica della compagna Giorgia Soleri, "ti amo tanto". Ma ai fan non è ...