"Mandano le Ong in città di sinistra ". Ma il governo spegne la folle polemica

ilGiornale.it

La sinistra ora accusa il governo di utilizzare i migranti in modo politico e di mandare le navi delleappositamente nei porti delle città amministrate da sindaci rossi. Una polemica sterile , ...Le nuove regole decise dal governo sui soccorsi di migranti nel Mediterraneoin tilt le. 'Il Viminale ha rifiutato la nostra richiesta di un luogo sicuro più vicino per lo sbarco dei 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents', scrive in una nota Medici senza ... "Mandano le Ong in città di sinistra". Ma il governo spegne la folle ... Nei giorni in cui prosegue massiccio il flusso migratorio dal nord Africa verso l’Europa, un nuovo caso politico esplode tra maggioranza e ...La sinistra dell'accoglienza ora accusa il governo di scegliere solo porti "rossi" per lo sbarco dei migranti. Il Viminale: "Sud già al collasso" ...