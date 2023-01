Mancini sullo stage | che bravi quelli della B

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Qualche nome dallodi dicembre? ‘Cittadini, che ora ha bisogno di giocare in A’. E’ la risposta che Robertodà alla Gazzetta dello sport nell’intervista pubblicata oggi dalla Rosa. Il centrale del Modena ha riscosso l’attenzione del CTNazionale durante la due giorni di Coverciano. Ma l’ex Sampdoria e Lazio non si ferma qui, i complimenti vanno estesi a tutti e 28 giocatori di B convocati per lo: ‘Mi hanno fatto tutti una buona impressione’. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.