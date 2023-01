Manchester United | parte il valzer delle punte e c'entra ancora Cristiano Ronaldo

Corriere dello Sport

... oltre ad alcuni club sudamericani: non solo gli Spurs guidati in campo da Antonio Conte e sul mercato da Fabio Paratici, però, nel mirino ci sarebbero infatti anchee Liverpool . ...Wout Weghorst, attaccante del Besiktas che ha brillato al Mondiale in Qatar, sembra essere molto vicino alWout Weghorst, attaccante del Besiktas che ha brillato al Mondiale in Qatar, sembra essere molto vicino al. In merito a ciò, il club turco ha emesso un comunicato ... L'eclatante scelta del Manchester United per evitare un nuovo caso Ronaldo: ecco cosa succederà ai giocatori Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il futuro di Diogo Dalot continua a essere in bilico e la Juventus continua a essere in finestra: il terzino dello United esce allo scoperto ...