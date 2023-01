Maltrattava ed estorceva denaro alla mamma | nei guai un 22enne di Minturno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dCompagnia Carabinieri di Formia finalizzatiprevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi. In particolare, i militari della Stazione Scauri dihanno dato esecuzionemisura cautelare della custodia in carcere nei confronti di undi, il quale ha compiuto in diverse occasioni maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre che allo stato si trova collocata in una struttura protetta antiviolenza. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ...