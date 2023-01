Maltempo | prorogata l’allerta in Campania

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statafino alle 12 di domani, in, l‘allerta meteo di livello giallo per temporali, venti forti e mareggiate.vale per tutta laad esclusione delle zone 2, 4, 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Si prevedono ancora temporali anche intensi, venti forti nord-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord) e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attenzione va posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli. Sono possibili fenomeni come, ad esempio: ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di ...

Maltempo: prorogata allerta in Campania NAPOLI, 09 GEN - E' stata prorogata fino alle 12 di domani, in Campania, l'allerta meteo di livello giallo per temporali, venti forti e mareggiate. L'allerta vale per tutta la Campania ad esclusione d ...E' in atto su tutta la Campania fino alle ore 23.59 una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile regionale per temporali, venti forti e mareggiate.In considerazione ...