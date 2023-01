Maltempo in Umbria | frane e allagamenti - Cronaca - lanazione it

Agenzia ANSA

Una bambina ha potuto raggiungere la scuola grazie ai vigili del fuoco che le hanno permesso di guadare il torrente ingrossato dalle ...Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori della Calabria, sul Molise e parte dell', sui settori costieri della Campania e su quelli settentrionali della Sicilia'. Maltempo: frana nei pressi di Foligno, nessun ferito In Umbria è stata una mattinata intensa, quella di lunedì 9 gennaio , sul fronte del maltempo. La pioggia in alcuni territori ...Maltempo. Allerta arancione in Calabria. Persistono pioggia e venti forti in particolare al Centro-Sud. La perturbazione atlantica che sta interessando la ...