Maltempo | il litorale romano sferzato da venti fino a 72 chilometri orari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma – Come annunciato, ilsi abbatte sul Lazio. Dalla serata di ieri si sono registrate precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale, con qualche sporadico e breve temporale concentrato tra il mar Tirreno e l’Appennino centrale. Come riporta il portale Meteo Lazio, da stamane risultano in rinforzo idi libeccio da sud ovest in raffiche massime sui bacini costieri romani oltre i 70 km/h: ??72.4 km/h a Civitavecchia (RM) ??72.4 km/h a Marina di San Nicola – Ladispoli (RM) ??70.9 km/h presso il Lido di Ostia (RM). Punte oltre i 60 km/h vengono rilevate anche più internamente nel viterbese, campagne romane, zone dei Castelli e Ferentino in direzione della Ciociaria. Aimeridionali si associa inoltre un aumento termico nelle minime giornaliere in una media di circa 3.5°C. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...