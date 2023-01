Maltempo | allerta meteo dalla mezzanotte per le successive 24 ore

Agenzia ANSA

Per la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio, è prevista "un'arancione su parte della Liguria" oltre ad "un'gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, parte di Marche, Sardegna, Puglia, Molise, Emilia - Romagna". Questo il quadro meteorologico e delle criticità ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dimeteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di lunedì 9 gennaio sull'intero territorio regionale, comprese le isole ... Maltempo: P.civile Lazio, allerta gialla da domani Importante avviso per chi si trova o deve andare oggi a Cagliari. Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento per evitare possibili situazioni di per ...Stanotte 400 persone costrette a lasciare le loro abitazioni, la storia di Antonello: "Eravamo tornati a Capodanno, non sapevo come spiegarlo ai miei ...