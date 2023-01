(Di lunedì 9 gennaio 2023) Intervento questa notte, intorno alle 3:15, dei vigili del fuoco a Calenzano (Firenze), per liberare tre autovetture rimaste ferme in un sottopasso allagato a Calenzano (Firenze), in via Caponnetto, a ...

Sono possibili fenomeni come, ad esempio: ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle ... Maltempo: allagamenti nel Fiorentino, crolla muro a Prato - Cronaca (ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Intervento questa notte, intorno alle 3:15, dei vigili del fuoco a Calenzano (Firenze), per liberare tre ... L'ondata di maltempo prevista ieri da Arpal sul Levante ligure ha colpito nella tarda serata in modo significativo la città di Chiavari dove l'Entella, poco dopo le 21, è tracimato senza però provocar ...