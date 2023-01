Malinovskyi al Marsiglia | la plusvalenza per l’Atalanta

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’Olympiqueha annunciato via twitter l’ingaggio del centrocampista ucraino Ruslan, che lascia così. Il giocatore arriva in Francia in prestito per sei mesi con opzione di riscatto, sottolinea il club di Ligue 1, per una cifra pari a 10 milioni di euro in una clausola che scatterà in caso di salvezza del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.