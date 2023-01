La Gazzetta dello Sport

A Cremona è stato il giorno di Gianluca Vialli. La famiglia e gli amici si sono ritrovati per ricordarlo, in attesa del funerale che si terrà a Londra ...... da tempo malato, non si placa lain Italia (e non solo). Nel nostro Paese sono in ... Nei giorni successivi lecommemorative indossate nell'occasione dai grigiorossi finiranno all'asta ... Maglie, commozione e ricordi: così Cremona ha salutato il suo campione In Italia sono in programma due messe in ricordo di Gianluca Vialli, ma i funerali dell'ex calciatore si terranno in forma privata a Londra.I giocatori del Chelsea indossano la maglia numero 9: l’omaggio della squadra londinese all’ex attaccante Gianluca Vialli.