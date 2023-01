Macedonia-Lucca | linea diretta

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il sindaco diha ricevuto il 6 Dicembre 2022 , a Palazzo Orsetti la visita ufficiale del Console Generale dellaDel Nord, Stojan Vitanov. L’incontro diplomatico è stato l’occasione per porre le basi per una futura collaborazione frae la, il Console – dichiarandosi impressionato dalla straordinaria bellezza della città – si è impegnato a promuoverepresso il Governo della sua nazione, in modo da inserirla fra le destinazioni turistiche dei cittadini macedoni, che già hanno dimostrato di apprezzare il nostro paese. L’Italia e la– come si è detto nell’incontro – sono legate fra loro nella storia già dall’epoca romana, ma questo momento è particolarmente significativo per l’intensificazione degli scambi culturali ed economici perché la ...