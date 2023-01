“Ma siete pazzi | mi uccidete” Choc al GF Vip 7 | urla nella notte | il terrore del concorrente

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ormai Oriana Marzoli e Luca Onestini sono inseparabili, spettegolano, scherzano, flirtano, giocano come fossero due ragazzini e la cosa diverte molti come infastidisce altri. Ad accomunarli c’è il loro passato da star dei reality spagnoli. La scorsa, al GF Vip 7 hanno fatto perdere la pazienza ad Alberto De Pisis. Non ci ha visto più e il pubblico connesso su Twitter gli ha dato ragione. Alberto De Pisis dormiva quando Oriana Marzoli e Luca Onestini sono entrati in camera da letto correndo e con un bicchiere di vetro pieno di acqua in mano.vano e ridevano, svegliando tutti. Poi l’incidente sul letto del compagno di GF Vip 7. GF Vip 7, ledi Alberto e la rabbia “No, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non ...