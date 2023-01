“Ma Alessandro dov’è?” UeD | Ida Platano | l’assenza del fidanzato fa parecchio rumore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Uomini e Donne, non cala l’attenzione intorno ad Ida. In queste settimane la dama di Brescia è stata spesso sotto i riflettori alle prese con le accuse dei fan che non credono alla sua storia conVicinanza con il quale, dopo un lungo corteggiamento, aveva deciso di lasciare lo studio. “Ida non ha mai smesso di amare Riccardo anche se adesso un altro uomo” E ancora: “Le mancano le telecamere e sicuramente tornerà in trasmissione nel 2023 per Riccardo”. Riccardo, da parte sua, no sembra interessatissimo a Ida, concentrato sulla bellissima dama Gloria Nicoletti. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Parole che non erano piaciute ...