Lungo termine - Nel 2022 i contratti crescono a doppia cifra | +16 | 3%

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel, il noleggio aha registrato una crescita del 15,8%, con 617.776, di cui 526.606(+16,3%) in capo a società (85,2% del totale) e 91.170 (+12,8%) a utilizzatori privati, che rappresentano il 14,8% del mercato. Sono i numeri che emergono dall'ultima analisi realizzata dall'Unrae, da cui si rilevano anche i dettagli sulla tipologia dei contraenti: prevale sempre la categoria delle aziende non automotive, con una quota che, però, risulta in calo dal 70,9% al 67,9% del totale, mentre salgono dal 2,4% al 7,7% le società di noleggio atermin e dal 3,3% al 3,9% concessionarie e costruttori, mentre calano dall'8,3% al 5,7% le aziende di noleggio a breve (NBT). Domina il diesel. La durata media deisi attesta su 20 ...

Borsa Italiana

Nel 2022, il noleggio aha registrato una crescita del 15,8%, con 617.776 contratti, di cui 526.606 contratti (+16,3%) in capo a società (85,2% del totale) e 91.170 (+12,8%) a utilizzatori privati, che ...Perugia, Il "" programma di celebrazioni del centenario dell'Università per Stranieri di Perugia, iniziato ... Aldella conferenza seguirà un momento di interlocuzione tra relatore e ... Auto: Unrae, +15,8% in 2022 contratti noleggio a lungo termine Il prezzo del Rame è ancora in calo di circa il 30% dai massimi di febbraio 2022 e nonostante le prospettive della domanda a breve termine per il metallo rosso ... l’attuale movimento in uno di più ...Le #azioni #Novavax vengono scambiate in rialzo dopo l'annuncio di un cambio di CEO. #nvax #nasdaq #stock #trading ...