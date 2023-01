Lukoil | trovato l’accordo per la vendita della raffineria di Priolo ai ciprioti di Goi Energy

Open

, Schifani: "Lieto per soluzione, continua impegno con governo nazionale" "Sono lieto che la vicenda, grazie all'assiduo impegno del governo nazionale, abbiauna soluzione definitiva che è riuscita a mettere insieme l'aspetto relativo all'attività aziendale, grazie alla dichiarazione ...Mentre il decretoper il salvataggio della raffineria di Priolo è all'esame del Senato, arriva la notizia dell'acquisto dello stabilimento da parte di Goi Energy . Il ramo energetico del fondo cipriota di ... Lukoil, trovato l'accordo per la vendita della raffineria di Priolo ai ... Ultimo della serie il magnate e parlamentare Pavel Antov, precipitato dal terzo piano del suo hotel in India. Ma da Gazprom a Lukoil, in patria e all'estero, ...Pavel Antov, 65 anni, trovato senza vita il giorno di Natale. Due giorni prima un amico era morto all’improvviso nello stesso albergo. L’ambasciata russa: niente di sospetto ...