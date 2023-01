Lukaku | che succede? Dall' anno d' oro con Conte al calo con Inzaghi | il confronto

La Gazzetta dello Sport

All'U - Power nel 2 - 2 con il Monza, Romelunon ne ha azzeccata una. Per il club il belga resta un calciatore al centro del progetto, a patto però ...Milan Skriniar ©LaPresseLa squadra di Simone Inzaghi beffata tra le polemiche al 93 nel match dell'U - Power Stadium esi lecca le ferite per l'occasione persa. Oltre a, nuovamente ai box ... Dietro il disastro di Monza: che fine ha fatto il vero Lukaku Da valutare il suo recupero per la sfida di campionato contro il Verona Come riferito da TMW infatti, Romelu Lukaku sarà costretto a saltare la sfida per infortunio. Il centravanti soffre per una ...Brutte notizie in casa Inter, dal momento che il centravanti Romelu Lukaku ha rimediato un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo in occasione del match di ottavi di finale di Coppa ...