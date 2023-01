Luisa Ranieri | “Si stanno lasciando tutti” e ha paura

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ogni volta chee Luca Zingaretti parlano del loro matrimonio è un’eterna dichiarazione d’amore. Ospite a Domenica In ieri la meravigliosaRamieri ha parlato di una specie di miracolo, il loro essere ancora e sempre innamorati, una storia bellissima che dura da tanto tempo e che si scontra con un’altra realtà, quella delle altre coppie. E’ sotto gli occhi diche tante coppie vip, e non solo, fanno sempre più fatica a stare insieme, tanti si sono lasciati eteme e ammette di avere. Pensa che a lei e Zingaretti, alla sua famiglia, non accadrà mai ma magari anche gli altri dicevano la stessa cosa. Si sono sposati nel 2012: “E’ un miracolo che stiamo ancora insieme”.a ...

Si conferma un grande successo la serie Tv 'Le indagini di Lolita Lobosco'. Per il vice questore interpretato dalla signora Montalbano ,, numeri importanti anche in una stagione in cui gli ascolti sono sempre più frammentati. Sono stati infatti 6.070.000 gli spettatori che hanno seguito la prima indagine della stagione ...La vera supereroina della serata di ieri è stata Lolita Lobosco . La prima puntata della seconda stagione della fiction interpretata daè stata seguita ieri sera su Rai1 da 6.070.000 spettatori con il 33.5% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito della prima serata tv. Al secondo posto, Captain Marvel ...Ogni volta che Luisa Ranieri e Luca Zingaretti parlano del loro matrimonio è un’eterna dichiarazione d’amore. Ospite a Domenica In ieri la meravigliosa Luisa Ramieri ha parlato di una specie di miraco ...Segui Tag24 anche sui social Luca Zingaretti età. Nato a Roma l’11 novembre 1961, Luca Zingaretti è un attore e regista. E’ fratello del politico Nicola Zingaretti. Luca Zingaretti… Leggi ...