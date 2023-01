Luisa Ranieri | mia Lolita Lobosco | imperfetta e spregiudicata

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ha ottenuto il 33,5% di share la prima puntata della seconda stagione de "Le indagini di", in onda in sei puntate su Rai 1, con protagonista. Il vicequestore del commissariato di polizia di Bari è sempre alla guida di una squadra di soli uomini, impegnata in diversi casi, alla ricerca dell'assassino del padre. Ironica, solare, empatica, femminile, esce dai cliché delle fiction poliziesche, mostra fragilità e dubbi.La prima stagione della serie aveva un enorme successo, l'attrice spiega: "Secondo me è piaciuto il fatto che abbiamo raccontato una donna non perfetta, una donna, una donna che al di là di quello che gli altri pensano "è bella, quindi dovrebbe avere uomini, cose, situazioni", è una donna che ha un sacco di fragilità, un sacco di criticità, proprio ...