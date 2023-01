(Di lunedì 9 gennaio 2023) Per il primo impegno ufficiale del 2023 la royal spagnola si avvolge di fortuna con un abito fasciante color rubino, già indossato in più di un'occasione, abbinato a gioielli dai messaggi precisi

Vanity Fair Italia

... ha dimostrato di saper reagire ai momenti di difficoltà conche parlano da sè. Oggi compie ... come dalle dichiarazioni di Harry e Meghan, restituire un immagine di sè seria eera di ...Eccola, dunque, con il suocomposto da cappotto Akris in cashmere - brand tanto amato dalla principessa - con dolcevita abbinato a pantaloni larghi e, ai piedi, décolleté Dior . A completare ... L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna in rosso scaramantico e con citazione preziosa Quasi 177 mila sterline (200 mila euro) per gli abiti dello scorso anno della principessa di Galles. Si tratta, in tema, della spesa più alta di sempre. Anche se la moglie di Wiliam ama anche il low c ...Morgan, Onestini e Tommy Vee: festa di Capodanno da “mille e una notte” al Pineta Disco Luxury di Milano Marittima ...